匿名招聘廣告違例　私隱署調查五機構

私隱專員鐘麗玲（中）、高級律師吳穎軒（左）及高級個人資料主任（刑事調查）盧廸凡（右）會見傳媒。圖源：大公報 中評社北京9月20日電／據大公報報導，私隱專員公署過去三年收到11宗有關招聘廣告的投訴，早前審視13個網上招聘平台招聘廣告，發現當中有23則匿名招聘廣告，或違反《個人資料（私隱）條例》。另外，“起底”行為刑事化三年，在2024年首八個月，網上“起底”個案較2022年同期大跌90%。



私隱署過去三年收到11宗有關招聘廣告的投訴，私隱專員鐘麗玲昨日（19日）表示，在今年6月至9月期間，審視13個網上招聘平台的22270則招聘廣告，當中發現有23則匿名招聘廣告，沒有提供招聘機構的名稱，亦沒有提供方式可以聯絡機構以獲取更多資訊，但就要求求職者提供個人資料，包括身份證、聯絡方式及履歷等，可能涉及違反《私隱條例》的相關規定。鐘麗玲舉例，有廣告招聘零售經理，但相關機構沒有開名，亦無任何資料可以辨識到相關機構，亦不提供聯絡方式，衹有一個提供個人資料的按鍵，求職者按鍵後，就需要直接提交個人資料。公署已啟動對5間刊登匿名招聘廣告機構的調查。



鐘麗玲指出匿名招聘廣告有機會被用作不當收集個人資料，亦可能讓不法之徒利用相關廣告，收集個人資料作詐騙用途，呼籲求職者在未能確定身份的情況下應提高警惕，切勿隨便回復匿名廣告並提供個人資料；亦呼籲雇主刊登招聘廣告需披露機構身份，避免刊登匿名招聘廣告收集求職者的個人資料等。



私隱署昨日亦發布打擊“起底”條文生效三年的執法工作成效。《私隱條例》打擊“起底”行為的條文2021年10月8日生效，賦權私隱專員就有關罪行進行刑事調查及檢控，由2021年10月1日至今年8月31日，合共處理3234宗“起底”個案，在2024年首八個月，公署主動經網上巡查發現的“起底”個案為80宗，較2022年同期的803宗大跌90%。其間，公署共向46個網上平台發出了2032個停止披露通知，涉及33494個“起底”訊息，遵從率逾95%；成功移除249個用作“起底”的頻道。另外，公署就363宗個案展開刑事調查，並將88宗案件轉介予執法部門跟進；公署58次行動拘捕共59人，當中已有37名被捕者被起訴，26人罪成。