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河北廣宗：非遺技藝助農增收
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2024-09-20 11:30:34
河北廣宗：非遺技藝助農增收 圖源：新華社
中評社北京9月20日電／據新華社報導，近日，在河北省廣宗縣後平台村，婦女們正在車間學習非遺盆景裝飾件製作技藝。
近年來，廣宗縣非遺盆景裝飾件製作技藝不斷改進與創新，產品融入歷史、民族文化、地方特色等元素，造型美觀、細膩傳神，在市場上很受歡迎。目前，全縣共有百餘名婦女從事裝飾件製作技藝，既保護和傳承了非物質文化遺產，又實現了村民在家門口就業增收。
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