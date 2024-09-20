河北廣宗：非遺技藝助農增收 圖源：新華社 中評社北京9月20日電／據新華社報導，近日，在河北省廣宗縣後平台村，婦女們正在車間學習非遺盆景裝飾件製作技藝。



近年來，廣宗縣非遺盆景裝飾件製作技藝不斷改進與創新，產品融入歷史、民族文化、地方特色等元素，造型美觀、細膩傳神，在市場上很受歡迎。目前，全縣共有百餘名婦女從事裝飾件製作技藝，既保護和傳承了非物質文化遺產，又實現了村民在家門口就業增收。