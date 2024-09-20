富權：“柯案”成催助劑藍白或將更密切合作

中評社香港9月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：“柯案”成催助劑藍白黨團或將更密切合作。以下為文章內容。



台灣地區十一屆“立法院”第二會期定於今日開議，排定邀請“行政院長”卓榮泰進行“施政報告”。雖然“憲法法庭”七月十九日認為，《“立法院”職權行使法》及《刑法》關於聽取“總統”“國情報告”、聽取“行政院”官員報告與質詢、人事同意權、調查權及聽證會、藐視“國會”罪等五大項有“違憲”爭議，且有急切必要性等，裁准“總統府”等四個“憲政機關”聲請暫時處分，“凍結”“國會改革”五法半年，賴清德“暫時”不需到“立法院”進行“國情報告”，但“行政院長”攜同各部會首長到“立法院”備詢，這本來就是修法前的《“立法院”職權行使法》的規定，因而卓榮泰昨日下令，為表示對“立法院”的尊重，在質詢期間，除陪同“總統”接待外賓、重要公務出境、重大或緊急事項需首長親自處理並經核准者，各首長應該要親自出席；他也並要求各部會要針對重大政策與“立委”關注的議題、預算等內容闡述說明，讓“立委”與社會各界都瞭解各項施政作為。



卓榮泰今次如此重視“立法院”的質詢權，除了是受到“國會改革”五法尤其是其中的“藐視國會罪”的壓力之外，還有一個重要原因，那就是“政檢媒合作”辦理“柯案”的作派，激怒了民眾黨黨團，要在“立法院”“攞回公道”，可能會在質詢政府機關首長時採取更嚴厲的手法的同時，將會主動與國民黨黨團合作，借助國民黨的議席，強勢通過嚴格監管及制衡民進黨當局的法案，尤其是要大幅削減某些事關“柯案”的機構的明年度財政預算。因此，在此嚴峻情景下，卓榮泰盡量避免進一步刺激民眾黨“立委”，以免情勢進一步惡化。



實際上，“立法院”每年的下半年會期，主要議程是審查台灣當局翌年度的財政預算案。二零二五年的“中央財政預算案”和各機關部會的預算案也已送交“立法院”及其各個常設委員會。在“柯案”發生後，民眾黨黨團就已經聲言，將會在審查預算案時對與“柯案”相關的各機關部會進行“報復”，刪減其明年度的開支預算。這其中，尤以“總統府”、“監察院”、“法務部”等機構首當其衝。



但是，單憑民眾黨的八席“立委”，這是根本“不可能的任務”。因此，必須借助國民黨五十四席“立委”的力量，才能形成過半議席優勢，達成任務。不過，由於各機關部會的預算案首先要經過“立法院”各相關常設委員會審查這一關，而藍綠白“立委”登記參加各常設委員會的人數各有不同，因而在某些常設委員會，在審查所關聯機關部會的預算案時，民眾黨未必能夠完全如意。

