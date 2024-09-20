港招才成效佳　世界人才榜升至第九位

中評社香港9月20日電／瑞士洛桑國際管理髮展學院昨日發布《2024年世界人才排名》，香港由2023年的第十六位大幅上升至第九位，是2016年以來首次重返十大之列。香港特區政府發言人表示，香港在國際管理髮展學院發布的《排名》位列全球前十，足證特區政府在教育和引進人才方面的工作成效顯著。



香港文匯報報導，2024年世界人才排名的首名為瑞士，自2014年排名推出以來一直穩居榜首，新加坡躍升六位至第二位，餘下依次為盧森堡、瑞典、丹麥、冰島、挪威、荷蘭，香港上升七位，排名第九，第十位為奧地利。澳洲、德國分別排名第十四和第十五，加拿大排十九，美國排名第二十一，英國排名第二十七。



港理科畢業生百分比世一



香港在是次排名中的三個人才競爭力因素中均比去年進步：就緒度排名由去年第六攀升至第四；投資及發展由第十五升至第十三；吸引力排名由第三十二進步至第二十八。在各項指標方面，香港的理科畢業生百分比高踞全球第一，在財務技能、管理教育成效以及管理層薪酬位列全球前五名。



特區政府發言人表示，特區行政長官李家超在2022年施政報告中宣布推出一系列入境措施，吸引和便利世界各地的人才來港發展，包括推出專門吸納高收入人士和世界頂尖大學畢業生的高端人才通行證計劃，以及優化其他入境計劃，吸引外來優秀人才，豐富本地人才庫。



截至今年8月底，各項輸入人才計劃共收到逾36萬宗申請，其中近23萬宗獲批，同期經各項人才入境計劃抵港的人才超過15萬人。發言人表示，這些外來的優秀人才及其家人充實了香港的勞動力，亦為本地經濟注入新動力。特區政府去年10月底成立香港人才服務辦公室，為來港人才提供一站式支援服務，協助他們落戶香港。



香港擁有良好的教育基建、享譽國際的大學和優秀的科研人才，教學質量在多項國際比較研究中名列前茅。為提升香港的教育質素，特區行政長官李家超在2023年的施政報告中提供了清晰的策略性方向和目標，建設香港成為國際專上教育樞紐，未來人才搖籃，培育多元人才，增強香港發展動能，促進人文交流並貢獻國家建設。

