深挖徹查亂占耕地背後腐敗和作風問題

河南省鄭州市二七區紀委監委將耕地保護監督作為工作重點，對新增違法用地、耕地保護督察反饋問題整改落實情況等開展專項監督，壓緊壓實相關職能部門責任，推動耕地保護各項工作部署落實落細。圖為近日，該區紀檢監察幹部在曹窪社區瞭解耕地復耕復種情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，糧食安全是“國之大者”。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央站在實現中華民族永續發展的戰略高度，把加強耕地保護擺在更加突出的位置，堅持最嚴格的耕地保護制度，全國耕地總量連續三年實現淨增加。



當前，耕地保護任務依然艱巨。近日，自然資源部通報80個違法違規重大典型問題，其中，寧夏回族自治區中衛市中寧縣政府及相關部門作風不嚴不實，違法違規占用永久基本農田建設活畜交易市場後又拆除，導致財政資金損失；浙江省紹興市諸暨市政府相關部門違規審批、諸暨市文化旅遊集團有限公司侵占風景名勝區核心景區和生態保護紅線違法違規建設度假酒店……通報指出，多地紀委監委已立案調查，對相關責任人啟動追責問責。



占用耕地，多用於哪些用途？背後隱藏了哪些腐敗與作風問題？如何強化監管、加大整治力度？



部分監管人員失職失責、執行耕地保護制度不嚴不實，導致耕地“非農化”



多地通報指出，違法占用耕地的案例中，監管人員失職失責、執行耕地保護制度不嚴不實的問題較為嚴重。



“隨著近年來城市化進程不斷加快和人民生活水平日益提高，人們對於旅遊消費的需求也隨之提升。為了以最低成本、最快效率獲得經濟回報，一些地方在發展旅遊業過程中，出現未批先建、違規占地等現象。”浙江省杭州市餘杭區紀委監委派駐第六紀檢監察組組長張學軍告訴記者。



近日，四川省瀘州市納溪區紀委監委幹部走進豐樂鎮五裡村，看到違法占用耕地的兒童游樂設施已經搬遷，此時的耕地重新種上農作物，呈現一片綠油油的景象。



此前，納溪區在耕地保護專項督察中發現，五裡村存在違法占用耕地問題。經查，為發展鄉村休閑旅遊，豐樂鎮招商引進歡樂叢林項目，並流轉五裡村4社集體土地用於種植草坪、搭建游樂設施等，共占用集體土地23畝，其中耕地10畝，項目於2021年4月竣工。

