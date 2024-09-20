近日，江蘇省南京市紀委監委案件審理室幹部就有關案件定性量紀情況進行專題研討。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，案件審理部門在紀檢監察機關內部承擔審核把關和監督制約重要職責，發揮“關口”“出口”“窗口”重要作用。實踐中，江蘇省南京市紀委監委案件審理室深刻領悟習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，全面貫徹二十屆中央紀委三次全會部署，立足“政治之審”根本定位，牢固樹立法治意識、程序意識、證據意識，不斷增強政治思維、全局思維、底線思維、精準思維，秉持實事求是的精神和極端負責的態度，以審理之為推動紀檢監察工作高質量發展。



把牢“政治之審”根本定位，推動政治監督具體化精準化常態化



案件審理作為紀檢監察機關執紀執法的必經程序和重要環節，必須始終錨定“政治之審”根本定位，將政治屬性作為第一屬性、政治把關作為第一職責、政治監督作為第一要務，緊緊圍繞新征程紀檢監察機關使命任務，切實把政治理念融入審理實踐，以實際行動踐行對黨忠誠。



堅決扛起審理政治責任。始終堅持正確政治方向，圍繞黨中央大政方針和習近平總書記重要指示批示加強政治監督，突出對嚴明政治紀律政治規矩和黨中央重大決策部署落實情況的政治審理。堅持從政治大局和工作全局把握案件本質和特點，聚焦政治忠誠、政治安全、政治責任、政治立場、黨內政治生活，準確揭示案件的政治性質和政治危害，以精準政治畫像為切口做實做細政治監督，在提前溝通、提前介入階段，注重發現違反政治紀律問題線索，引導辦案部門審查認定。如，在查辦六合經開區黨工委原書記魯其鳳嚴重違紀違法案件中，對其隱瞞前科劣跡蒙混入黨和使用偽造學歷當選副鎮長等問題，堅持從政治上看、政治上審，提出其本質是“入黨動機不純”的審理意見，反饋辦案部門補查後，認定其行為違反政治紀律。堅持黨中央重大決策部署到哪裡，政治監督就跟進到哪裡，在案件審理過程中保持高度政治敏銳性，從政治上看、政治上查，把准政治方向、落實政治要求，努力從工作偏差中發現政治問題、從傾向性苗頭性問題中發現政治端倪。



聚焦重點案件和重點領域。緊盯重點問題、重點領域、重點對象，嚴肅審核處理金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗案件和民生領域腐敗案件，指導基層加強對“蠅貪蟻腐”懲治力度，把嚴肅審核處理政商勾連腐敗作為重中之重，強化取證引導，把准方向定性，堅決防止利益集團、權勢團體向政治領域滲透。聚焦重點案件查辦，嚴肅審理了南京水務集團原黨委書記、董事長單國平，市公安局特巡警支隊原黨委書記、支隊長李渤，市供銷合作總社原黨委委員、理事會原副主任黃長安等嚴重違紀違法案件，以事實為依托、以紀法為依據，努力實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。

