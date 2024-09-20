中方敦促以色列停止開始另一浩劫的冒險行徑

9月19日，在位於紐約的聯合國總部，安理會舉行巴以問題公開會。（圖源：新華社） 中評社北京9月20日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽19日在安理會巴以問題公開會上發言時表示，中方敦促以色列放下使用武力的執念，摒棄軍事完勝的迷思，立即停止在加沙的軍事行動、停止侵犯黎巴嫩主權和安全的行為、停止可能將地區拖入另一場浩劫的冒險行徑。



耿爽說，第十次聯合國大會緊急特別會議18日以壓倒性多數通過巴勒斯坦國提出的要求落實國際法院咨詢意見的決議。在加沙衝突延宕不已、中東局勢複雜難解的關鍵時刻，這份決議的通過具有重要歷史意義。



耿爽說，聯大決議要求以色列結束非法占領，促請各方停止為以色列維持占領提供武器，重申必須堅持國際法治，並呼籲加快落實“兩國方案”。這份決議反映了國際社會推動解決巴勒斯坦問題的廣泛共識，反映了國際社會主持公道正義、實現中東和平的堅定決心。安理會應認真傾聽國際社會呼聲，有效回應國際社會關切。



耿爽說，3個多月前，美國推動安理會通過第2735號決議時聲稱，以色列已經同意接受停火協議。但事實似乎並非如此。3個多月來，人們看到的是以色列不斷加強的軍事行動、不斷增多的談判條件和不斷升級的挑釁行為。實現永久停火、緩解人道災難刻不容緩，美國卻一再要求給予外交努力更多的時間和耐心，但是加沙平民正在用他們的生命和苦難為更多的時間和耐心埋單，難道美國需要的時間和耐心代價竟如此高昂？



耿爽強調，當前加沙戰事持續延宕，外溢影響加速顯現，黎以局勢一觸即發，中東地區的和平與穩定岌岌可危。中方支持安理會運用工具箱內的所有選項，推動有關決議的落實，及時為早日平息戰火、緩解人道災難、實現中東和平採取進一步行動。