黎真主黨領導人：以色列將受到懲罰

這是9月19日在黎巴嫩貝魯特拍攝的真主黨領導人納斯魯拉發表講話的電視畫面。（圖源：新華社） 中評社北京9月20日電／據新華社報導，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉19日發表電視講話說，以色列將因引爆黎巴嫩通信設備造成大量人員傷亡而受到“嚴酷清算和公正懲罰”。



納斯魯拉說，以色列17日和18日毫無顧忌地同時引爆黎巴嫩大量傳呼和對講設備，許多起爆炸發生在醫院、藥店和市場等平民聚集場所。“這一行動違背了所有的規則、紅線和法律……這是對黎巴嫩國家、人民、抵抗運動、主權和安全的重大侵略，可以稱之為戰爭罪或宣戰。”



納斯魯拉表示，真主黨不會被此次打擊擊倒，以色列將受到“嚴酷清算和公正懲罰”。在以色列停止對加沙地帶的“侵略”前，真主黨不會停止戰鬥。



納斯魯拉說，真主黨已成立多個安全和技術調查委員會，正在對發生爆炸的通信設備的採購、生產、運輸和分發等流程進行調查，研究所有可能性。



納斯魯拉講話時，疑似以色列戰機飛過黎巴嫩首都貝魯特上空製造音爆，致使貝魯特出現數聲巨響。



黎巴嫩公共衛生部長菲拉斯·阿卜亞德19日在新聞發布會上說，17日和18日發生在黎巴嫩的通信設備爆炸事件已造成37人死亡、2931人受傷。

