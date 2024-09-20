網評：為香港公務員補上“歷史一課”

中評社北京9月20日電／網評：補上歷史一課



來源：大公報



今年是國慶75周年，公務員學院舉辦一系列以國慶75周年為主題的講座。今日舉行的“中國近代史專題研習課程”就是其中之一，有助提升公務員對中華民族百年奮鬥歷史的認識，增強國家意識，強化為國家富強、民族復興而奮鬥的責任擔當。



從1840年鴉片戰爭，至1949年新中國成立前夕，這波瀾壯闊的一百年，是為中國近代史。這是中國淪為半殖民地半封建社會的歷史，中華民族遭受深重苦難，其中包括香港被迫割讓的屈辱；這也是中國人前赴後繼救亡圖存的歷史，從洋務運動到戊戌變法，從紅軍長征到抗日戰爭，最終在中國共產黨領導下，實現了國家獨立、民族解放。



通過對中國近代史專題的研習，香港公務員能加深理解“何以中國”。一是認識到中華人民共和國的誕生不是偶然的，中共的執政地位也不是從天而降的，這是歷史演進的結果，也是億萬中國人民的自主選擇；二是認識到近代百年奮鬥史，有著香港同胞作出的獨特而重要的貢獻。譬如當年孫中山領導的革命活動很多在香港進行，也有不少香港青年北上參加抗日戰爭，拋頭顱、灑熱血。



香港公務員特別是高層多在港英時代接受教育，對中國近代史的瞭解有限，現在正好補上這一課。另一方面，行政長官在2023年施政報告中提出開展愛國主義教育，增強市民對國家和中華優秀文化的認同。公務員作為愛國者治港的其中一個主體、特區的當家人，更應該以身作則。



公務員學院自2021年成立以來，在公務員培訓方面做了大量的工作，成績有目共睹。包括在《維護國家安全條例》實施後，學院立即加入相關培訓內容；更新版《公務員守則》的相關內容，亦納入培訓項目中。各界殷切期待，公務員學院通過加強與內地有關單位合作，持續優化培訓課程，不斷提升培訓效果，切實履行好建立一支愛國愛港、德才兼備、以民為本的公務員團隊的歷史使命。