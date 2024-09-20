中評社北京9月20日電／網評：讓青春在創新創造中閃光



來源：人民網 作者：嘉佑



從天宮、北斗、嫦娥到天和、天問、羲和，中國航天不斷創造新的歷史。這背後，有一大批航天青年挑大梁、擔重任，展現了新時代中國青年奮發進取的精神風貌。



“勇於創新突破，在逐夢太空的征途上發出青春的奪目光彩”。2022年5月2日，習近平總書記給中國航天科技集團空間站建造青年團隊回信時，勉勵廣大航天青年弘揚“兩彈一星”精神、載人航天精神，為我國航天科技實現高水平自立自強再立新功。對廣大青年來說，矢志創新創造，在青春的賽道上奮力奔跑，應是一貫如初的追求。



青年常為新，青年也最能為新。參與港珠澳大橋建設的青年突擊隊，啃下沉管預制、最終接頭等“硬骨頭”；以年輕人為主體的中國海油“深海一號”開發生產團隊，攻克多個技術難關，推進我國海洋石油勘探開發能力進入“超深水時代”；沈飛第一批“羅陽青年突擊隊”成立後，航空工業累計超37萬人次青年參與其中……開拓創新，激發著青年熱情；創新創造，激勵著青年攀升。實踐表明，充分把青年群體中蘊藏的創新力、創造力激蕩出來、挖掘出來，創新的“衝刺跑”就能成為青年人一棒接一棒的“接力跑”。



創新創造沒有捷徑，唯有奮勇者能勝、唯有堅韌者能贏。廣大青年，正是這樣的奮勇爭先的生力軍。多波段脈衝單自旋磁共振譜儀，在技術水平上已經達到國際領先，不過曾經一些部件仍依賴進口。中國科大中科院微觀磁共振重點實驗室副研究員王鵬飛和團隊，靠著不服輸的幹勁，開展關鍵部件和關鍵技術的攻關，部分核心零部件已實現自主研製。很多前沿科技、未來領域，往往都面臨“沒有路”的情況。廣大青年自己必須闖出一條新路，勇做第一個“吃螃蟹的人”，敢於闖“無人區”，錘煉逢山開路、遇河架橋的意志。惟其為了創新創造而百折不撓、勇往直前，才能於攻堅克難中收穫成果、立於潮頭。



創新的大門，向青年敞開著；創新的事業，呼喚青年勇奔赴。同時，勇於創新、善於創造的青年，應深刻理解把握時代潮流和國家需要，既培養自我敢為人先、敢於突破的精神品質，又注重以聰明才智貢獻國家，以開拓進取服務社會。這意味著，廣大青年在創新創造創業中走在前列，不僅是個人的事，更與黨和國家事業、人民群眾福祉息息相關。始終胸懷“國之大者”，始終築牢理想信念，把初心和使命體現在服務國家戰略的具體行動上，自覺擔起民族復興重任，廣大青年以創新創造點燃奮鬥激情，以奮鬥拼搏融入時代洪流，才更有意義、更有價值。



青年是社會上最富活力、最具創造性的群體，理應走在創新創造前列。這是青春本色，也是時代召喚。面向未來，還應繼續建立健全多元化投入保障機制，為青年創新創造、成長成才提供有利條件、培厚“優渥土壤”，全力幫助他們“挑大梁”“當主角”。我們一起用欣賞和贊許的眼光看待青年的創新創造，積極支持他們在人生中出彩，為他們取得的成就和成績點贊、喝彩吧！