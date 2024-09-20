中日就福島第一核電站核污水問題達成共識

中評社北京9月20日電／據新華社報導，2023年8月24日，日本政府單方面啟動福島第一核電站核污染水排海。中國作為最重要的利益攸關國之一，堅決反對這一不負責任的做法。同時，我們敦促日方認真回應國內外關切，切實履行自身責任，全面配合建立利益攸關國實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，並同意中方獨立取樣監測。



兩國主管部門近期就福島第一核電站核污染水排海問題持續進行多輪磋商，達成如下共識：



一、日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免給人體和環境造成負面影響，並將持續開展海洋環境及海洋生態影響評估。



二、基於中國等所有利益攸關國的關切，日方歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。



三、雙方一致同意，本著對生態環境和民眾生命健康高度負責任態度，基於科學持續開展建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。



四、中方表示，根據中國相關法律法規和世貿組織規定，中方對原產地為日本的水產品採取了緊急預防性臨時措施。中方將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規准的日本水產品進口。