印尼將在中國南通舉辦投資合作交流會

中評社北京9月20日電／據新華社報導，印度尼西亞投資部將於9月24日在中國南通舉辦投資合作交流會，印尼與中方將就彼此投資環境、政策和機遇展開深入交流，促進雙邊投資。



印尼投資部官員將率印尼企業代表來華，現場展示重點引資項目，與中國企業家進行面對面交流。



據瞭解，將有來自紡織、化工、醫藥、建築、船舶等行業的50餘家中國企業參加此次投資合作交流會。



印尼是世界第四人口大國和東盟最大經濟體。中國已連續多年保持印尼第一大貿易夥伴，是印尼第二大投資來源地。