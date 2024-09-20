【
大
中
小
】 【
打 印
】
印尼將在中國南通舉辦投資合作交流會
http://www.CRNTT.com
2024-09-20 16:03:23
中評社北京9月20日電／據新華社報導，印度尼西亞投資部將於9月24日在中國南通舉辦投資合作交流會，印尼與中方將就彼此投資環境、政策和機遇展開深入交流，促進雙邊投資。
印尼投資部官員將率印尼企業代表來華，現場展示重點引資項目，與中國企業家進行面對面交流。
據瞭解，將有來自紡織、化工、醫藥、建築、船舶等行業的50餘家中國企業參加此次投資合作交流會。
印尼是世界第四人口大國和東盟最大經濟體。中國已連續多年保持印尼第一大貿易夥伴，是印尼第二大投資來源地。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
印尼海軍“畢瑪蘇吉”號風帆訓練艦再訪上海
(2024-09-12 11:21:16)
印尼與澳大利亞簽署防務協議
(2024-09-06 14:40:05)
美印尼聯合軍演釋放多重信息
(2024-09-05 10:37:03)
印尼外長蕾特諾將訪華
(2024-08-22 15:29:30)
印尼遷都努山塔拉 舉辦國慶活動
(2024-08-18 11:05:32)
印尼總統佐科發表任內最後一次國情咨文
(2024-08-17 15:53:20)
印尼總統佐科試乘中國智軌系統
(2024-08-14 11:48:49)
印尼勒沃托比火山和杜科諾火山先後噴發
(2024-08-13 18:13:37)
周侃撰文：三中全會將給印尼及世界帶來機遇
(2024-08-11 16:43:13)