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柬埔寨國會主席將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-09-20 16:05:51


　　中評社北京9月20日電／據新華社報導，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，柬埔寨國會主席昆索達莉將於9月22日至26日率團訪華。

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