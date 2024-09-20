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普京稱俄今年無人機產量將達去年10倍
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2024-09-20 16:08:22
中評社北京9月20日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京19日表示，俄今年計劃大幅增加無人機產量，預計達到去年產量的10倍。
據俄總統網站消息，普京當天在聖彼得堡以視頻形式召開軍工委員會會議。普京在會上說，2023年俄軍總共接收了約14萬架各式無人機。今年，俄羅斯的無人機產量將成倍增加。
普京當天早些時候還視察了位於聖彼得堡的國防工業企業，參觀瞭解了多款無人機樣品、無人空中偵察系統等。
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