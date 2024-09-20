首屆上海國際光影節即將在滬舉行

中評社北京9月20日電／據新華社報導，首屆上海國際光影節將於9月19日拉開帷幕，18日晚在上海展覽中心進行了光影節主會場燈光秀調試彩排工作。



首屆上海國際光影節除了設在上海展覽中心的主會場活動外，還將在遍布上海的12個分會場舉辦129場建築投影秀和光影藝術裝置展等主題活動，著力打造城市形象新窗口、夜景旅遊新IP。