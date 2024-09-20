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景德鎮文化和旅遊宣傳推廣活動在英舉行
http://www.CRNTT.com   2024-09-20 16:15:58


　　中評社北京9月20日電／據新華社報導，9月17日，“天涯共此時——景秀China”景德鎮文化和旅遊宣傳推廣活動在英國倫敦舉行，展示了“千年瓷都”豐富多彩的瓷器文化。

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