保護好長城，就是保護好我們的家

中評社北京9月20日電／據新華社報導，綠植環繞之中，鎮北台靜靜伫立在陝西省榆林市城北的紅山之上。拾級而上，登高望遠，萬里長城沿著山梁溝峁綿延起伏，一座座墩台相守相望。在其間，從鎮北台1號墩台到鎮北台4號墩台之間的路，66歲的紀板娃已走了大半生。



“還是娃娃的時候，我們就老來這玩，當時也不知道這是個什麼。”操著一口濃厚的陝北方言，紀板娃將鎮北台的故事緩緩道來。



榆林古時為邊塞重鎮，境內遺存有戰國秦長城遺址312公里、明長城遺址1170公里。鎮北台為明萬歷年間所築，是長城沿線最為宏大的軍事指揮台，有“萬里長城第一台”之稱。



紀板娃所在的榆林市榆陽區長城路街道吳家梁村，距離鎮北台的直線距離僅有幾百米。曾幾何時，黃土高原飽受風沙侵襲。西北風呼呼地刮，吹來漫天風沙，經年累月，鎮北台的基座也逐漸被黃沙掩埋。



“這兒以前都是土坡坡，人順著坡就爬上去了，周邊只要長點草，就有人來放羊。”指著鎮北台東側的一片花海，紀板娃回憶道。



1982年，彼時的榆林縣文物管理委員會首次對鎮北台進行文物調查和登記，由此拉開了鎮北台保護的序幕。清沙、修繕、修排洪壕、植樹造林……一座雄偉高大的明代軍事指揮台終於得以重現。



“40多年來，我們持續對包括鎮北台在內的沿線2公里長城展開保護，通過人防、物防、技防等多重手段，逐步探索實現長城的預防性保護，做好長城守護者。”榆林市鎮北台長城文物管理所所長賀澤介紹。



高台雄踞，林木葱蘢。成為景區的鎮北台如今聲名遠揚，游人如織。2019年，土生土長的紀板娃選擇成為一名文保員，他每周都要從鎮北台1號墩台走到鎮北台4號墩台巡查一遍。