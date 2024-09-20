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2024北京文化論壇開幕
http://www.CRNTT.com   2024-09-20 16:14:00


　　中評社北京9月20日電／據新華社報導，9月19日，以“深化文化交流　實現共同進步”為年度主題的2024北京文化論壇在北京開幕。

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