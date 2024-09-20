解碼水鄉古城紹興的文化自信樣本

中評社北京9月20日電／據新華社報導，浙江紹興，古稱會稽。在中國文化版圖上，會稽山、鑒湖水是文人墨客筆下鮮明的文化標識。



這裡是滿腹經綸、胸懷天下的文人之鄉，是老街小橋、青山秀水的詩畫水鄉，還是應勢布局新興產業的現代江南。



老紹興，今更興。堅定文化自信，賡續歷史文脈，紹興這座歷史文化名城正在新時代煥發奪目光彩。



一座“沒有圍墻的博物館”



紹興城東南，會稽山之巔，矗立著一尊高達二十米的青銅雕塑。手執耒耜的大禹目光灼灼，以躬親治水的站立之姿巍然俯瞰。



每逢穀雨時節，紹興在大禹陵祭祀廣場舉行隆重典禮，擊鼓撞鐘、獻酒行禮，祭奠這位在當地留下諸多傳說與精神力量的華夏先祖。



自公元前490年越國建都於此，紹興這座城市城址未變。2500多年來“群賢畢至”，讓這裡洋溢著生生不息的文化活力。



東晉穆帝永和九年陰歷三月，會稽山陰之蘭亭，王羲之即興寫下“天下第一行書”《蘭亭集序》，一場禊禮盛會載入史册。名士謝安隱於會稽東山；王陽明心學在紹興古城萌發、傳播；陸游、徐渭、魯迅、蔡元培、竺可楨等在此地成長……



白馬湖畔、象山之麓，春輝中學書聲琅琅。李叔同、豐子愷、朱自清、朱光潛等曾在此講學……文星璀璨，一大批名人先賢在紹興留下文化印記，把歷史文脈刻進城市肌理。



習近平總書記指出，“城市歷史文化遺存是前人智慧的積澱，是城市內涵、品質、特色的重要標誌”“要妥善處理好保護和發展的關係，注重延續城市歷史文脈”。