中評現場：第二屆交大台研論壇在上海舉行

上海交通大學副校長劉衛東（中評社 李子寧攝） 中評社上海9月21日電（記者 李子寧）由上海交通大學台灣研究中心、上海海峽兩岸研究會及上海台灣研究所共同主辦的第二屆交大台研論壇暨“兩岸關係前瞻：新格局、新挑戰、新機遇”學術研討會20日在上海交通大學舉行，共有六十多名來自兩岸高校及研究機構的專家學者參加此次研討會。



上海交通大學國際與公共事務學院院長吳建南教授主持開幕式。上海交通大學黨委常委、副校長劉衛東在致辭時表示，當前兩岸關係嚴峻複雜，但我們始終相信兩岸同胞有共同的血脈，共同的文化，共同的歷史，我們對民族有共同的責任，對未來有共同的期待。很高興看到兩岸學者在上海交大共聚一堂，為推進兩岸融合發展進行深入研討，為兩岸關係發展建言獻策，這是每一位中華兒女都應肩負起的光榮使命。上海交通大學將繼續秉持開放包容的學術精神，為兩岸學術交流與合作提供高水平的交流平台，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，貢獻更多智慧和力量。



台灣學者代表在致辭時表示，當前民進黨的政策就是要切斷兩岸一切的交流，在這種情形下，此次參會的台灣學者本著為民族謀復興、為台海謀和平的意願，頂著巨大壓力積極來到大陸進行交流，也希望未來有更多的兩岸、特別是島內年輕專家學者，共同推動兩岸的交流合作，為兩岸關係奔走努力。



本屆交大台研論壇以“兩岸關係前瞻：新格局、新機遇、新挑戰”為主題，通過主旨發言、分組討論等形式，就當前影響兩岸關係的外部因素、台灣政黨政局演變態勢、新時代促進兩岸融合發展的可行路徑等議題展開深入交流研討。

