中評熱點：兩岸專家論台海變化態勢

第二屆交大台研論壇20日在上海交通大學舉行（中評社 李子寧攝） 全國台灣研究會常務理事、研究員周志懷（中評社 李子寧攝） 中評社上海9月21日電（記者 李子寧）由上海交通大學台灣研究中心、上海海峽兩岸研究會及上海台灣研究所共同主辦的第二屆交大台研論壇20日在上海交通大學舉行，本屆交大台研論壇以“兩岸關係前瞻：新格局、新機遇、新挑戰”為主題。通過論壇主旨發言環節，兩岸專家學者就當前影響兩岸關係的外部因素、台灣政黨政局演變態勢、新時代促進兩岸融合發展的可行路徑等議題展開深入交流。



全國台灣研究會常務理事、研究員周志懷表示，就兩岸關係格局而言，民進黨雖然連續執政，但兩岸關係“陸強台弱”的基本格局不會變，兩岸必須統一、必然統一的歷史大勢不會變，大陸對民進黨當局的“台獨”進行持續高壓的基本形態也不會改變。這三個“不變”表明，兩岸關係的固有格局不可能被打破。就目前形勢看，大陸和民進黨當局的關係處於“無管道”、“無溝通”的敵對狀態，和國民黨特別是與國民黨基層的關係處於“有事好商量、多商量、會商量”階段。對於中美關係中的台灣問題，大陸的紅線更加清晰。從2021年11月的“習拜視頻會”開始，習主席每次在中美元首會晤時，都反復強調中方在台灣問題上的紅線立場，申明如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。概而言之，大陸主導主控台海局勢走向的趨勢不會改變。



周志懷指出，對於如何維護兩岸和平，許多有識之士都認為，“九二共識”仍是維護兩岸和平的根本之道。如新加坡前總理李顯龍先生曾這樣說：“維持‘九二共識’是兩岸維持關係與展開合作的可行方法。現在很難找到另一種可替代的形式。”這個看法很有見地。再如台灣“三三會”理事長林伯豐也認為，達成和平最簡單也最有效的辦法就是“九二共識”，如此便不用買軍備武裝，把台灣變成“地獄”。這些忠言值得民進黨當局深思。

