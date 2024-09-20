關注組提交意見書　便利內地港人投票

中評社北京9月20日電／據大公報報導，立法會選舉明年舉行，“內地港人投票便利關注組”昨日向特區政府提交有關便利內地港人投票的意見書。建議包括讓內地港人選民透過可預先核實身份的郵遞方法提早投票；通過預先登記系統，提早到政府特定的場所親自投票；透過可多重認證的網上程序或應用程式進行電子投票等。立法會議員林振昇表示，若沒有更方便的方法，應保留去年區議會選舉為內地港人在上水設立投票站的措施。



可分階段先行先試



身兼內地港人團體選委的“內地港人投票便利”關注組發起人黃炳逢表示，隨著政府的各種電子政務平台陸續開通和升級，市民可使用各種公共電子平台及相關認證系統，如“智方便＋”程式和“我的政府一站通”電子服務平台等，本港已具備便利內地港人使用電子工具進行選民登記及投票的技術基礎。他指，內地港人人數眾多，是具代表性的重要群體，又認為為他們作出特定選民登記及選舉安排十分合理。



關注組建議，可採取分階段、分群體、分地區先行先試的辦法，例如先為北京、上海和粵港澳大灣區的9個內地城市的內地港人提供投票便利措施，並在第一階段集中便利已登記為選民的內地港人投票，第二階段才處理內地港人選民登記問題及擴大試點範圍。