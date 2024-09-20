﻿巴士巡游歡度國慶　維園展覽看今昔

中評社北京9月20日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，運輸署將於10月19至22日主辦巴士巡游暨展覽，讓市民見證巴士發展，歡度國慶。運輸署助理署長謝善怡表示，今次是特區政府首次在國慶活動期間，舉辦巴士巡游和展覽，市民可以觀賞珍貴的巴士展品，回顧專營巴士在香港的發展，機會難得，意義重大。



巴士巡游暨展覽以“巴士往昔 拾一回憶”為題。協辦活動的三間專營巴士公司將分別派出不同類型的巴士，巡游會在10月19日早上10時許開始，由維園出發，經港島北岸，前往中環碼頭，預計全長20至30分鐘，市民可沿途觀賞。參與巡游的巴士包括九巴的“長牛”、城巴的復古“大食鬼”，以及嶼巴的“阿歷山大丹尼士”。



同日下午，維園足球場亦將舉辦一連四天的巴士展覽，將展出多部退役和現役的巴士，包括最新引入的新能源巴士和各種與巴士服務相關的新舊物品，例如新舊制服、懷舊巴士車票等。市民可免費登記入場。



巴士展覽費用全免。市民可於今日（20日）上午11時起，經Cityline購票通登記預約參觀日期和時間，名額先到先得，額滿即止。成功登記人士需按選定時段憑二維碼入場，每名入場人士可獲紀念門票一張。巴士巡游詳情將於稍後公布。



此外，在19日起更有“奶龍”巴士游走大埔，是城巴贊助的期間限定79號巴士，來往粉嶺皇后山至大圍港鐵站，為節日帶來歡樂氣氛。