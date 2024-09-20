﻿展城館微型藝術展　盡顯家國情

中評社北京9月20日電／據大公報報導，為促進香港青少年愛國愛港情懷，大灣區共同家園青年公益基金將在今日（20日）至10月5日期間在中環愛丁堡廣場的中環展城館舉辦《家國情微型藝術展》。政務司副司長卓永興昨日在開幕典禮上致辭表示，展覽以“家國情”為主題，展出超過40件精致的微型藝術作品，這些作品以嶄新的手法，揉和傳統工藝，生動地展現祖國在航天科技、基建建設和自然保育等領域的傑出成就，每件作品都蘊含濃厚的家國情懷，必定能夠令人留下深刻的印象。



重現港奧運健兒奪金時刻



藝術展將展出42件作品，其中矚目展品包括展示國家重要發展的神舟18號火箭升空的歷史時刻和工程宏大的港珠澳大橋、巴黎奧運的香港運動員張家朗、江旻憓和何詩蓓奪獎的光輝時刻，以及大灣區地標例如大三巴和廣州塔等。



部分展出作品加入國慶元素，包括巨型作品《維多利亞港》，涵蓋灣仔會展、政府總部等40多座維港兩岸標誌性建築，已加上電腦動畫模擬的國慶煙花，利東街則會懸掛國旗，展現一片喜慶的景象。而其餘30多件作品則帶出香港今昔標誌建築，以及獨有的文化特色。



今日起，公眾可免費參觀位於中環展城館地下的專題展區和三樓的多用途廳。展覽的開放時間如下：周一至周四為上午10時至下午6時；周五、周六、周日及公眾假期則為上午10時至下午7時。



大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致辭時表示，基金期望透過這次展覽，可以促進香港市民，尤其是青少年，對國家發展和香港古今面貌的認識，加深他們愛國愛港的情懷。展望未來基金將繼續努力，推動香港青年積極融入國家發展大局，幫助他們拓闊國際視野，裝備自己，為國家的持續發展注入新動力。