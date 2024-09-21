周錫瑋答中評：兩岸合作擋不住 同胞要團結

台北縣原縣長、台灣旺旺集團副董事長周錫瑋（中評社 海涵攝） 中評社北京9月21日電（記者 海涵）台灣旺旺集團副董事長周錫瑋在第27屆京台科技論壇上接受中評社記者採訪時表示，有不少台灣科技界人士尤其是年輕人已經來到大陸。我們也看到，兩岸年輕人已經成功合作出了一些科技上的成果。大陸市場很大、平台很好，多年來培養出了很多科技精英，尤其是，當前大陸在AI、芯片、電動車輛、太空衛星等領域發展非常好，台灣同胞也應當積極參與到這種成功的環境中。兩岸可以在科技方面結合各自優勢碰撞出一些火花，從不同角度出發共同研究一些科學技術和產品。



周錫瑋表示，兩岸同屬中華民族，大陸同胞對台灣同胞非常友善，也十分願意同台灣同胞共享機會。台灣同胞應該多來大陸，甚至把大陸當作自己的家。兩岸同胞可以一起努力，創造出更好科技產品，造福兩岸同胞、也造福全世界人類。



周錫瑋說，兩岸之間通過諸如京台科技論壇這樣的交流活動互相分享，是一件十分溫馨的事情，這也能打破當前民進黨當局刻意造成的一些隔離和誤解。對於兩岸之間面臨的一些問題，大陸一直在正面解決。兩岸之間最重要的就是交流、合作、共贏。“大陸一直在推動兩岸交流合作。但台灣民進黨當局卻遲遲不做，這是錯誤的，因為兩岸合作是擋不住的，中國人的崛起也是擋不住的。”

