冷明答中評：兩岸專家交流人才工作共識多

中關村人才協會秘書長冷明（中評社 海涵攝） 中評社北京9月21日電（記者 海涵）中關村人才協會秘書長冷明在第27屆京台科技論壇上接受中評社記者採訪時表示，京台科技論壇之“人才發展論壇”已經舉辦很多屆了。多年前，我們還曾經帶著北京團隊到台灣，實現雙向奔赴的交流。“在今天的論壇上，兩岸嘉賓主要聚焦人工智能領域的人才工作，雙方交流十分深入。”



冷明表示，兩岸專家在人才工作方面達成了很多認識上的共識，比如，在論壇上，兩岸嘉賓都從教育、科技、人才三位一體的角度談人才；此外，兩岸嘉賓都談到產業的高質量發展需要創新驅動，創新在前期則需要各類型資金投入。兩岸專家在認識上的一致，為今後更加深度的交流、落地應用等提供了空間、打開了一扇窗。



談及北京的人才政策，冷明引用了2021年中央人才工作會議公告中的一句話——在人類歷史上，科技和人才總是向發展趨勢好、文明程度高、創新最活躍的地方聚集。北京在推動國際科創中心和人才高地的進程中，為各類人才提供了方方面面的基礎性準備，讓他們得到了非常好的滋潤，有利於創業就業。



本屆京台科技論壇由國務院台灣事務辦公室和北京市人民政府共同主辦，兩岸企業家峰會支持，北京市人民政府台灣事務辦公室和北京經濟技術開發區管委會共同承辦，北京市相關單位、兩岸科技創新中心和台灣區電機電子工業同業公會共同協辦，主題為“科技創新 融合發展”。兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人聚焦深化京台經貿科技交流與產業合作、引導支持台商台企融入首都高質量發展，共同探討深化兩岸融合發展的新路徑。









