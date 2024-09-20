美聯儲重啟降息　多國央行密集公佈利率政策

中評社北京9月20日電／本周，隨著美國聯邦儲備委員會時隔4年重啟降息，多國央行密集公佈最新利率政策。印尼、南非、沙特等國央行決定降息，英國、挪威、土耳其等國央行因通脹壓力持續選擇暫時按兵不動，巴西央行則因通脹前景嚴峻兩年來首次加息。



新華社報導，美聯儲18日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間下調50個基點到4.75%至5%之間。這是美聯儲自2020年3月以來首次降息，且降息幅度超出市場預期，標誌著美國自2022年3月啟動限制性貨幣政策後，貨幣政策由緊縮周期向寬鬆周期轉向，顯示出對經濟增長放緩的擔憂。



印度尼西亞央行18日發佈聲明，決定將基準利率下調25個基點至6%。這是該行自2021年2月以來首次降息。聲明說，此次降息主要是因為印尼國內通脹保持在較低水平，8月消費者價格指數（CPI）同比僅上漲2.12%，通脹率處於央行設定的目標區間內，食品價格波動也有所減緩。印尼央行表示，將繼續密切關注未來降低政策利率的機會，以進一步支持經濟增長。



南非儲備銀行（央行）19日宣佈將基準利率下調25個基點至8%。這是南非央行2020年7月以來首次降息。分析人士認為，南非央行作出降息決定的原因包括該國通脹連續3個月下降並在8月降至央行通脹目標區間中間值4.5%以下、油價下跌、蘭特匯率走強和美聯儲降息等，降息目的是刺激經濟增長。



沙特多年來一直保持本國貨幣與美元掛鉤的政策。沙特央行19日宣佈，將基準利率下調50個基點，從6%降至5.5%。這是沙特央行4年多來首次降息，旨在與美聯儲最近的政策轉向保持一致。沙特分析人士認為，降息可以支持國家投資計劃，緩解石油收入下降帶來的財務壓力，有助於促進經濟發展和基礎設施建設。

