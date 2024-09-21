中評關注：專家析台政治生態演變與兩岸關係

上海國際問題研究院學術委員會主任、研究員嚴安林（中評社 李子寧攝） 中評社上海9月21日電（記者 李子寧）由上海交通大學台灣研究中心、上海海峽兩岸研究會及上海台灣研究所共同主辦的第二屆交大台研論壇20日在上海交通大學舉行，本屆交大台研論壇以“兩岸關係前瞻：新格局、新機遇、新挑戰”為主題。論壇分組討論發言環節，兩岸專家學者就當前台灣政黨政局演變態勢對兩岸關係的影響等議題展開深入研討。



上海國際問題研究院學術委員會主任、研究員嚴安林表示，未來四年兩岸關係將面臨四方面的挑戰：一是美台“軍事合作機制化”。不僅在美國持續售台武器與軍事情報合作，而且在軍事勾連機制建設上，包括美國“武裝台灣”。美國國會2022年通過美國台灣學人計劃，派遣美國官員到台灣政府機構交流，享有“外交”豁免身份。台灣大學政經學院的設立，美國是幕後謀劃的“最大推手”。有消息指稱，該學院是美方與民進黨當局合謀的結果，美方情報部門有意輸送與安插政治外交、軍事安全、情報系統人員進入學院培訓， 並以授課制國際學員、研究項目成員等身份在島內開展活動。二是台灣問題“國際化”的深化。如美西方政客頻繁竄訪台灣，無論是美日、日澳等“2＋2”對話，還是如美日韓的三邊或G7的多邊聲明，都不斷強調“台海和平穩定的重要性”；包括日本政府不斷深化“台灣有事，就是日本有事”甚至“就是日美同盟有事”的演義。三是“‘台獨’國際化”。如民進黨當局在我建交國設立“台灣代表處”，或以“台灣”名義參與類似“全球民主峰會”等美西方主辦會議，賴清德以台灣地區領導人身份出訪、“過境美國”或發表文章、接受採訪、與我建交國領導人通話等；四是台灣社會“去中國化”延續與“去中華文化化”的發展。



嚴安林指出，賴清德上台與民進黨開啟第三個四年執政期，加上俄烏衝突久拖不決的外溢影響、美國總統大選過程與結果等影響，在在都使台海兩岸關係進入了一個新的發展階段。兩岸新變局的出現，需要對台政策與工作“識變”、“應變”甚至“謀變”與“謀局”，不斷推進兩岸關係向著有利於國家統一的方向發展。



台灣中國文化大學教授謝立功對台灣民眾黨進行分析，他表示，柯文哲曾說民眾黨不會是“一人政黨”，也不會是“柯粉俱樂部”，不會“曇花一現”，它會長久的引領台灣向前進。但隨著柯文哲事件的發展，未來民眾黨可能面臨“小草”離去的量變與更多自我要求的質變，“後柯時代”的領導人，必須有更清楚的論述能力，告訴支持者未來將民眾黨帶向何方。而關鍵在於2026年底地方選舉結果，若經營得宜，把握兩成以上政黨票，並在各縣市積極提名，其中縣市長、鄉鎮市區長等單一選區難度較高，但縣市議員、鄉鎮市區民代表等復數選區的民意代表選舉應有相當成長空間，如此未來發展潛力仍不可小覷。



北京聯合大學台灣研究院名譽院長、研究員王升表示，儘管受到台灣當局的抗拒、外部勢力的干擾、以及“台獨”分裂勢力的破壞，但在兩岸同胞的共同努力下，兩岸從隔絕對立到相互往來，實現了直接雙向三通，實現了兩岸兩會的制度性協商並達成多項協議，實現了兩岸領導人的歷史性會晤，兩岸和平的統一展現出了令人欣喜的前景。然而，和平統一進程走到2016年，形勢急轉直下。面對形勢的顛覆性變化和新挑戰，大陸方面展現出在新形勢下推動兩岸和平統一進程的堅定性和對“台獨”分裂勢力、外部干涉勢力的壓迫感。此後，大陸方面把握兩岸關係主導權和主動權，在政治上、經濟上、外交上、軍事上、法律上多策並舉，對“台獨”政權的分裂行徑和外部勢力的干涉行為進行有效反制。