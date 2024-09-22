陳志忠答中評：兩岸在醫療領域合作空間大

陳志忠（中評社 海涵攝） 中評社北京9月22日電（記者 海涵）台灣中華華夏醫師交流協會理事長陳志忠日前在第27屆京台科技論壇上接受中評社記者採訪時表示，兩岸在醫療方面有許多可以合作的領域，包括制藥、護理等方面。希望促進台灣年輕醫療從業者多瞭解一些大陸的狀況，多來大陸交流學習。



“台灣的中醫要靠大陸，台灣的很多中藥也從大陸來。”陳志忠表示，中醫對現代醫學很有名的貢獻就是屠呦呦的青蒿素，青蒿素的發現拯救了幾百萬惡性瘧疾患者。幾千年來，中醫照顧了我們祖祖輩輩的健康，它必然有一定道理。



陳志忠說，中華民族是一家人，在健康領域，中國人的病西方人未必會懂，同樣的疾病在不同人種裡也會發生一些變化。因此，在治療經驗方面，兩岸同胞應該互相學習。



陳志忠說，兩岸在醫療方面有許多可以合作的領域，包括制藥、護理等方面。希望促進台灣年輕醫療從業者多瞭解一些大陸的狀況，多來大陸交流學習。兩岸年輕人多交流，對於中華民族的前景很有幫助。



本屆京台科技論壇由國務院台灣事務辦公室和北京市人民政府共同主辦，兩岸企業家峰會支持，北京市人民政府台灣事務辦公室和北京經濟技術開發區管委會共同承辦，北京市相關單位、兩岸科技創新中心和台灣區電機電子工業同業公會共同協辦，主題為“科技創新 融合發展”。兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人聚焦深化京台經貿科技交流與產業合作、引導支持台商台企融入首都高質量發展，共同探討深化兩岸融合發展的新路徑。