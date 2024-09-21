吳棋銘答中評：未來產業AI化　合作創雙贏

吳棋銘與公司技術人員答記者問（中評社 李婷萱攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 李婷萱）9月19日上午，第27屆京台科技論壇在北京經濟技術開發區開幕，來自兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人參加。



“我們是入駐兩岸科技創新中心的第一家企業，主要產品是特用化學品以及光刻膠，公司自主研發的一些產品現在已經打入了國際大廠市場。”大會期間，北京至毅科技有限公司總經理吳棋銘接受了記者採訪。吳棋銘表示，在新質生產力的高質量發展中，人才的訓練很重要，“我們也屬於高精尖企業，希望能吸納一些高精尖的人才來做配套設施的訓練”。



在談到兩岸在科技合作與創新方面未來會朝著什麼方向發展時，吳棋銘提到人工智能發展的重要性，他表示，“兩岸可以合作的方面很多，像半導體業界已經在向AI、人工智能化的領域發展，自動化技術逐漸投入使用。技術會一代代更迭，我們希望可以從這裡啟航，從第一代技術開始慢慢發展進步，逐漸跟上業界先進的腳步”。



吳棋銘還表示，“我們看好大陸是因為這裡產業市場占有量極高，同時恰好符合我們企業做的產品。我們有技術，大陸有市場，這對我們企業的發展是十分有利的。兩岸科技的創新合作是雙贏的結果，在深度的聯結中把台灣研究了多年的技術帶來大陸交流，教學相長”。



京台科技論壇創辦於1998年，連續二十六年在京台兩地舉辦大型活動，已成為兩岸重要的經貿交流合作平台、科技創新引領平台和融合發展展示平台。26年來，論壇秉持“專業高端、特色實效、互利共贏”的原則，緊跟兩岸關係大局和京台經濟社會發展需要，舉辦峰會、專題論壇、科學技術交流、科技成果展示、參觀考察等系列交流活動，促進了兩岸經濟、科技界交流合作與科技成果轉化。