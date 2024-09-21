中評現場：兩岸科技產品發布　窺見科技未來

兩岸科技產品發布匯現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 李婷萱）9月19日上午，第27屆京台科技論壇在北京經濟技術開發區開幕，來自兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人參加。19日下午，兩岸科技產品發布匯作為本屆京台科技論壇子活動之一於亦城時代廣場盛元書院舉辦，活動以“科技創新推動產業創新”為主題，展示兩岸科技企業原創性技術成果、產品、應用場景等。



兩岸科技產品發布匯共由“市隱”“赴桂”“破界”“共融”四部分構成，以市集、短片、時裝秀等多種形式向觀眾展示了科技中的未來，現場觀眾紛紛舉起手機拍攝，感受科技力量。



位於日月星辰廣場的“科技生活＋”創意生活市集，讓科技升騰出生生不息的煙火氣。



暖場活動部分通過《亦莊十二時辰》《因為有你》兩部短片展示了無人駕駛場景、AOC全息數字人，智取新程，洞見未來。



隨後的產品發布秀以時裝秀的創意形式集中發布以京東方、小米、瑞愛鑫生醫、捷安特、寶島眼鏡等為代表的兩岸科技產品，無不體現出科技改變生活，藝術之美輝映科技之光。



科技引領未來，發布匯上還上演了一出精彩絕倫的數字時裝秀，AI主持人憶琪、優必選機器人悉數登場，虛實交融、光影流動，向觀眾展示全新未來空間。



京台科技論壇創辦於1998年，連續二十六年在京台兩地舉辦大型活動，已成為兩岸重要的經貿交流合作平台、科技創新引領平台和融合發展展示平台。26年來，論壇秉持“專業高端、特色實效、互利共贏”的原則，緊跟兩岸關係大局和京台經濟社會發展需要，舉辦峰會、專題論壇、科學技術交流、科技成果展示、參觀考察等系列交流活動，促進了兩岸經濟、科技界交流合作與科技成果轉化。