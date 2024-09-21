北京科技園區推介會：共享發展新機遇

9月20日，北京科技園區推介會開幕。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月21日電（助理記者 李澤璇）9月20日上午，由兩岸科技創新中心主辦的北京科技園區推介會在第27屆京台科技論壇期間成功舉辦。本次推介會以“共享發展新機遇 共話合作新未來”為主題，圍繞助力“三城一區”建設，集中推介北京市相關區和中關村科技園區、中關村綜保區和兩岸科技創新中心的產業發展、支持政策和特色產業園區等情況。



推介會上，中關村高科技產業促進中心介紹了中關村世界領先科技園區建設情況和高品質特色產業園；兩岸科技創新中心介紹了兩岸科技創新中心建設成果及新發布的支持政策體系（2.0版）；北京東城區投資促進服務中心介紹了東城區“文化＋科技”產業布局；通州區投資促進服務中心介紹了北京城市副中心產業發展規劃；北京經開區科技和產業促進局介紹了經開區主導產業發展情況；中關村科學城管委會綜保區管理處介紹了中關村科學城管委會綜保區產業特點及支持政策，會後還進行了產業及園區政策咨詢對接，受到與會台商台企關注。



活動還進行了兩岸科技創新中心企業服務平台集中掛牌儀式，共揭牌落地5個服務平台，分別是：北京涉台商事糾紛調解中心、北京市涉台公益法律服務工作站、北京市涉台知識產權公共服務工作站、北京仲裁委員會涉台仲裁服務中心、台胞職業資格一體化服務中心北京分中心。兩岸科技創新中心將以這5個涉台服務平台為依托，為台胞台企提供更專業、更精準的服務。



2023年，在第26屆京台科技論壇上，全國首家“兩岸科技創新中心”揭牌並落地北京經開區。今年4月，兩岸科技創新中心正式啟動運營。作為兩岸科技交流的綜合平台，中心積極推動兩岸經貿科技交流合作，以科技創新為主導，以科技服務為核心，推動兩岸企業增進交流，深化京台兩地科技與人才合作，助力兩岸融合發展。

