吳浩：兩岸醫療領域交流越來越深入

吳浩（中評社 海涵攝） 中評社北京9月21日電（記者 海涵）首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩在第27屆京台科技論壇上接受記者採訪時表示，兩岸在醫療健康領域一直存在很好的合作，現在兩岸的交流內容越來越深，也有越來越多的創新。



吳浩說，大陸人口眾多，為新開發的藥品和醫療器械設備提供了足夠的市場。大陸和台灣相互交流，有助於發展科學技術，創造更加具有性價比的產品和技術，造福兩岸同胞。



吳浩回憶說，曾經去台灣參觀過當地的醫院，印象十分深刻。“當時台灣醫院採用資訊賦能巡診制度，給我帶來很大啟發，這是解決人口眾多和促進基層診療水平快速發展的重要手段。”



吳浩表示，台灣在個性化的健康管理方面值得大陸學習借鑒，大陸在專業大模型的投喂方面是有優勢的。現在兩岸醫療領域的交流內容越來越深，也有越來越多的創新。



本屆京台科技論壇由國務院台灣事務辦公室和北京市人民政府共同主辦，兩岸企業家峰會支持，北京市人民政府台灣事務辦公室和北京經濟技術開發區管委會共同承辦，北京市相關單位、兩岸科技創新中心和台灣區電機電子工業同業公會共同協辦，主題為“科技創新 融合發展”。兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人聚焦深化京台經貿科技交流與產業合作、引導支持台商台企融入首都高質量發展，共同探討深化兩岸融合發展的新路徑。