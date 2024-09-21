兩岸專家共議未來科技與健康產業融合發展

9月20日，第27屆京台科技論壇——未來科技與健康產業融合發展論壇在北京舉辦。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月21日電（助理記者 李澤璇）9月20日，第27屆京台科技論壇——未來科技與健康產業融合發展論壇在北京舉辦。本次論壇由北京市科學技術協會主辦，北京市科協交流中心、昌平區科協、大興區科協、北京市綠促會、台灣科技產業協會、台灣保健聯盟協會承辦，15家京台兩地行業協會、高校院所、科技園區作為合作單位，共同探索京台未來科技與健康產業融合發展新路徑，凝心聚力、優勢互補，推動京台科技領域務實合作。



論壇特邀中國工程院院士、國家新藥（抗腫瘤）臨床研究中心主任徐兵河發表主旨演講，深入分析中國創新藥研究發展趨勢及現狀問題，提出以滿足未來需求為導向，走差異化創新路線，提升監管效率，加速全球化等發展策略。對於產業未來展望，徐院士提出希望人工智能賦能藥物研發及臨床研究，打造生物和信息技術融合醫學研究新範式，促進中國創新藥高質量發展。



烏克蘭國家科學院外籍院士、台灣科技產業協會理事長林哲安以《數字化中醫與創新中國藥在腫瘤防治的現在與未來》為題，分享了創新中醫文化核心，提出以數字化中醫促進中醫藥產業傳承創新發展，構建企業、產業、商業融合發展的新質生產力生態鏈。



論壇還包含京台未來科技與健康成果發布、兩地合作項目簽約等環節。北京市台辦副主任劉先傳出席論壇，京台兩地健康領域10位專家學者、企業家代表發表主題演講，分享對產業發展趨勢及挑戰的深度洞察，來自京台兩地科技健康領域專家學者、科技工作者、社會組織及企業代表等200多人參會。



論壇期間發布了《京台未來健康項目手册》，基因技術、腦機接口、合成生物學等兩地共49項未來健康產業優質項目入選。台灣蓋德科技公司與中國中醫科學院中醫藥信息研究所、台灣匯嘉健康公司與國醫中康公司、台灣娜米亞公司與兩岸科技創新中心、台灣科技產業協會與寶楓生物公司等8家機構現場簽約，就共同成立聯合實驗室、開展課題研發合作、創新成果落地等達成合作共識。本次簽約項目均已達成在京落地意向並初步確定項目選址，充分展現了京台科技界和產業界合作發展的良好基礎與光明前景，有效推動了京台科技領域務實合作。

