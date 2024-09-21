台商答中評：發揮青年力量　助力兩岸交流

台灣婦女精英聯盟會青年委員會主任委員、台灣姊弟投資股份有限公司董事長、電視王超融媒體股份有限公司副董事長林鈺軒（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 姜寧）9月20日下午，第27屆京台科技論壇京台女性發展交流分享會在北京經濟技術開發區進行，來自兩岸的女性企業家、創業者及婦女協會負責人等參加，圍繞“科技創新與美好生活”主題分享自身經驗體會。分享會後，台灣婦女精英聯盟會青年委員會主任委員、台灣姊弟投資股份有限公司董事長、電視王超融媒體股份有限公司副董事長林鈺軒在回答中評社記者提問時表示，兩岸的年輕人應當加強交流與互動，而女性則可通過更為溫和的方式促進兩岸間的溝通，從而更好地理解彼此的觀點與想法。



林鈺軒的公司在台灣和大陸都申請了有關影音平台的專利，希望不同的用戶都能夠享受到數字技術的發展成果。她認為通過提供一個更貼近人們需求的創作平台，可以為青年創作者提供更好的、不受限的發展，兩岸的交流有了年輕人的加入也會更加順暢。林鈺軒提到台灣的青年通常對大陸的實際情況瞭解有限，且往往受到台灣媒體的影響，甚至可能形成一定的偏見。此外，由於台灣媒體存在諸多限制，因此她期望能夠消除這些障礙，促進兩岸青年之間的更多交流與互動，從而增進彼此的理解和情感聯繫。



提到進入大陸市場感受到與在台灣的區別時，林鈺軒說：“不一樣的點在於市場的大小，但是一樣的點都是在於對文化的熱愛。”她認為文化沒有高低或優劣之分，只是缺乏有效的溝通使得不同文化間的理解出現差異。因此，增強兩岸人民，尤以年輕群體為主的互動與理解是非常重要的。



