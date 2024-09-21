朱智傑答中評：資源優勢吸引台企落戶

娜米亞醫療科技（河南）有限公司總經理朱智傑博士接受中評社助理記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月21日電（助理記者 李澤璇）9月20日，京台未來科技與產業健康融合論壇在北京經濟技術開發區舉行，來自兩岸的十餘位專家學者和企業家參會並做主旨演講。論壇上還舉行了京台未來科技與健康成果發布與四項項目簽約。其中，娜米亞醫療和亦莊盛元簽約，將落戶北京兩岸科技創新中心。會後，娜米亞醫療科技（河南）有限公司總經理朱智傑博士接受中評社助理記者採訪時表示，大陸具有完備的基礎設施和資源優勢，吸引台企來陸落戶。這一過程將會加速技術與市場的融合，更好地造福大眾、促進科技發展。



朱智傑表示，近年來有不少台灣人才來到大陸深耕生物科技領域，娜米亞醫療也正是通過前輩引薦來到北京。經過調研後，朱智傑發現，“北京兩岸科技創新中心的場地、人員、資質和資源都很不錯”，所以選擇在這裡落地。他介紹，落戶兩岸科技創新中心後，娜米亞公司規劃在這裡申請三到五項專利，還有部分醫療器械證書。



在朱智傑看來，兩岸所共享的“新機遇”在於技術與市場的高度協同。台灣的生物技術發展早，水平也比較高，大陸的技術還處於發展期。而大陸市場廣闊、應用環境豐富，這是台灣所不具備的，如醫院、養老院、康養等。所以，兩岸在生物科技、大醫療領域的合作其實是互鑒、共享、共進的關係，是技術和市場的結合。



他認為，京台科技論壇包含了金融、運營、園區等技術落地的各個環節，為專注於技術的科研人員提供了全面的支持。此外，論壇還開拓了技術交流的空間，“自動化、智能化技術的引進會為生物科技領域注入新能量”，有助於行業的產品開發和技術提升。



朱智傑還提到，對於到大陸發展，許多台灣人才最看重的就是能否有機會發揮所長。如今大陸的人才支持政策和場地儲備已經非常豐富、完備，非常適合台灣人才、企業來陸扎根。

