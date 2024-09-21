快評：綠營操弄2758號決議　藍白隨之起舞

中評社快評／台灣“立法院”昨日開議，民進黨黨團提案要求“立院”做出“聯大2758號決議不涉台”的共同聲明；國民黨黨團提案“反對2758號決議”，盼“中華民國”重返聯合國。藍綠兩黨就2758號決議鬥法，最後雙方提案都裁定逕付二讀，交付朝野協商。此外，民眾黨黨團昨天也提案指2758號決議未涉及中國大陸對“台灣主權”問題，並獲得院會通過逕付二讀。



綠營操弄2758號決議，目的在謀“獨”挑釁，並據此抹紅在野黨，搞島內政黨鬥爭。前“立委”郭正亮19日提醒在野黨“千萬不要上他們的當”。馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，美國最近不斷質疑2758號決議，要求“賴政府”配合，是在暗中推動“一中一台”，刺激大陸反應，國民黨不宜隨之起舞。



藍白、特別是國民黨針對聯大2758號決議該持什麼立場？不妨先回顧一下。2016年5月9日，當時仍在執政的馬英九召開“國安”高層會議，針對參與“世界衛生大會”（WHA）的進展研商應處措施，當時，世衛組織邀請台灣參加當年的世衛大會，邀請函中標明“2758號決議”和“一中原則”。馬英九認為，不能說2758號決議與台灣無關，“否則為什麼我們等了38年才重返WHA呢？”



綠營操弄2758號決議是實打實的謀“獨”挑釁，是在追求“法理台獨”。藍白隨之起舞，極不明智。中時時評文章認為，國民黨應該放手讓民進黨一路走到黑，最終自負政治惡果，何必去淌這渾水？我們認為，藍白應聯手封殺提案，去掉進一步惡化兩岸關係的引信，如此才是正確、負責任的做法。