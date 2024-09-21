國慶煙花匯演　增無人機環節

圖：國慶煙花匯演將於十月一日晚九時在維多利亞港舉行，昨日召開記者會介紹詳情。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，不少商戶、公營機構及政府轄下部門與眾同樂，紛紛推出各項慶祝活動和特別優惠。由文化體育及旅遊局統籌的“香港中華出入口商會七十載呈獻──國慶七十五周年煙花大匯演”將於國慶當晚9時在維港上空綻放，合共發放31888枚煙花。



今年的國慶煙花匯演以“盛世煙花耀中華”為題，並首次加入無人機表演環節作前奏，逾600架無人機將拼砌出“熊貓”、“75”等圖案，為匯演增添更多歡樂及驚喜。



國慶煙花匯演將加入無人機表演環節作前奏，逾600架無人機將在維多利亞港夜空拼砌出“熊貓”及“75”圖案，持續約5分鐘，緊接發放煙花31888枚，共八幕歷時23分鐘，整個匯演合計28分鐘。負責籌備工作的香港中華出入口商會副會長兼秘書長溫幸平透露，本港首次在國慶煙花匯演加入無人機元素，希望可以為市民及旅客帶來連串新意，並為匯演增添更多歡樂及驚喜。是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，香港中華出入口商會贊助。溫幸平表示，匯演整體預算約為1800萬元。



首幕慶華誕 六幕迎熊貓



煙花製造商港星多媒體製作有限公司代表毛偉誠表示，是次煙花匯演不論在設計，還是選曲方面均別出心裁，例如第一幕的“慶祝中華人民共和國75周年華誕”發放“紅色五角星”及“紫色五片花”，象徵著香港向祖國仰望，帶領著大家邁向更輝煌的百年成就； 第五幕“繼續微笑”則有“心心相印”、“笑臉”等圖案為大家帶來歡樂；第六幕“喜迎國寶熊貓”中用綠色為主題發放的“綠色竹葉”等煙花，表達大家熱烈歡迎再有大熊貓的到來。



至於天氣方面，毛偉誠表示，10月1日當天中午12時要決定當晚匯演是否照常舉行，無人機表演則在當晚7時30分判斷可否順利舉行。



香港中華出入口商會70周年慶典籌備委員會主席貝鈞奇指出，很榮幸能夠在中華人民共和國成立75周年及香港中華出入口商會70周年會慶雙喜臨門的時刻，獨家贊助今年國慶煙花，共賀國運昌隆、人民安居樂業、香港繁榮穩定、“一國兩制”行穩致遠。他表示，希望透過煙花匯演回饋社會、與民同樂。

