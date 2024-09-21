西九文化區9.27起指定消費75折

圖：香港故宮文化博物館於10月2日至10月7日，延長開放時間為早上10時至晚上8時。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，為慶祝中華人民共和國成立75周年，西九文化區管理局將於9月27日至10月1日期間，為訪客提供消費獎賞及多項餐飲和消費優惠，包括於10月1日當天，M＋的持票訪客將獲贈精美紀念品，先到先得，送完即止；訪客在香港故宮文化博物館商店購買指定產品，可享75折優惠。



9月27日至10月1日期間，訪客在西九文化區內指定餐廳、輕食店、美食車及商店購買指定產品和餐飲產品，包括特色餐飲和文創產品，可享有高達75折優惠。訪客在指定餐飲及零售店舖，同日以電子支付方式消費滿500元，可換領50元現金券，消費滿800元可換領100元現金券。



故宮博物館延長開放



香港故宮文化博物館於10月1日（星期二）維持開放，並於10月2日至10月7日，延長開放時間為早上10時至晚上8時。M＋將於10月4日晚上7時至午夜12時，舉行“M＋夜不同：藝裳共奏”。



國慶黃金周期間，博物館只會預留少量門票供現場發售，若博物館的入場人數達上限，訪客將無法購票入場。西九管理局呼籲訪客在國慶假期期間，提前預訂博物館門票。