港版針灸戒煙臨床實踐指南發布

圖：為慶祝國慶七十五周年，衛生署與香港吸煙與健康委員會昨日聯合舉行中醫藥文化瑰寶傳承與創新—《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》發布會。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，衛生署、中國中醫科學院針灸研究所及博愛醫院合作制定《針灸戒煙臨床實踐指南（香港版）》，《指南》結合了香港的針灸臨床特色和戒煙服務現狀，制定適合本地採用的針灸戒煙臨床操作方案。衛生署署長林文健昨日在《指南》發布會上表示，本港已有約1.7萬名煙民透過中醫服務成功戒煙，成功率達國際水平。



衛生署聯同中醫科學院推出



衛生署在2010年得到國家中醫藥管理局支持，開展以中醫藥為主的戒煙研究項目，旨在透過臨床實證，評估在社區推行中醫藥戒煙服務的成效。由衛生署與博愛醫院合作的中醫針灸戒煙項目，自2010年開展至今。《指南》根據多年服務和研究數據以及總結科學證據，結合了適合本地採用的針灸戒煙臨床操作方案，並提供進行戒煙評估和簡短輔導的方法，以協助中醫師掌握針灸戒煙的理論基礎，方便他們在日常診治服務中提供有效的戒煙支援及治療，幫助病人擺脫煙癮。



國家中醫藥管理局副局長王志勇表示，國家中藥管理局自2010年起支持衛生署及博愛醫院啟動“中醫針灸戒煙先導計劃”，委派內地專家持續提供技術支援，至今已培訓200多名本地針灸戒煙醫師，累計治療1.6萬名戒煙者，一年的戒斷率約為25%。他希望中醫藥戒煙方案有助香港特區達成2025年吸煙率降至7.8%的目標。



香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，香港現仍有約58萬人有吸煙習慣，從中醫角度分析，吸煙會令身心靈失衡，損耗元氣。政府近年大力推動中醫戒煙，以針灸耳穴配合專業輔導，能有效減低症狀，紓緩戒煙初期的不適。他稱提高煙草稅是鼓勵戒煙的最有效方法，建議政府訂立每年加煙稅的機制。