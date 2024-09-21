公務員研習中國近代史　瞭解國家現代化之路

中評社北京9月21日電／據大公報報導，公務員學院推出全新的“中國近代史專題研習課程”，提升公務員對國家百年奮鬥史的認識，並探索香港在中華民族復興歷程中的角色和貢獻。課程的首個單元昨日舉行，由中國文化研究院院長邱逸博士主講。



公務員事務局局長楊何蓓茵在致辭時指出，今年是中華人民共和國成立75周年，在這個重要時刻，公務員更要虛心學習，深入認識中國歷史，瞭解國家現代化之路怎樣走來，並思考在國家發展進程中的身份、角色和使命。



楊何蓓茵表示，中國近代史是塑造新中國的一個重要歷程。中華民族在過去百多年，經歷了翻天覆地的歷史巨變，一代又一代的中國人為國家民族，不斷努力奮鬥，延續中華民族到現在。她勉勵學員透過課程，思考作為香港公務員肩負的角色和責任，承傳和延續民族復興的偉大使命，為國家、為香港貢獻力量。



270中高級公務員參與



約270名來自超過40個決策局／部門的中高級公務員參與課程。



楊何蓓茵早前在社交平台表示，為了讓公務員在新時代更好裝備自己，公務員學院會舉辦一系列講座，內容涵蓋近代史、當代中國發展、國家外交事務等課題。學院推出全新的“中國近代史專題研習課程”，將透過五個單元講座，深入剖析國家在近代政治、經濟、社會和外交的百年奮鬥與蛻變，提升公務員對國家百年奮鬥史的認識，並探索香港在中華民族復興歷程中的角色和貢獻。



參觀國家安全展覽廳



此外，楊何蓓茵19日傍晚與公務員事務局的首長級官員、香港特區維護國家安全委員會秘書長區志光一同參觀“國家安全展覽廳”，以身作則，持續增強自覺維護國家安全的意識。

