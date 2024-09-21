國資委副主任苟坪：推動央企助香港科創發展

左圖：國資委將推動央企助力香港科創發展藍圖更好落地。圖為河套港深科技園模擬圖。右圖：國有資產監督管理委員會副主任苟坪在京港洽談會開幕式上致辭。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，第二十七屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會20日在北京開幕，國有資產監督管理委員會副主任苟坪在開幕式上表示，目前有82家央企在香港設立機構，共有120戶上市公司、21個財資中心和4個自保公司，有力支持香港發揮“超級聯繫人”“超級增值人”作用，鞏固提升香港的國際競爭優勢。下一步，國資委將推動中央企業圍繞生命健康、人工智能、先進製造，以及新能源、新材料和建造科技等新興產業，與香港企業、高校、科研機構加強創新協同，聯合攻關人才培養，加速成果轉化，助力香港科創發展藍圖更好落地。



指導央企積極跟進北都等規劃



苟坪指出，二十屆三中全會強調，要發揮“一國兩制”的制度優勢，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制，為國資央企服務香港經濟社會發展指明了前進方向，國資委將指導中央企業採取更務實的舉措，更有力的行動，支持香港融入國家發展大局。一是支持香港打造共建“一帶一路”平台，推動中央企業充分利用香港獨特優勢，在國際項目投融資、離岸人民幣業務、專業服務支持和經貿交流等方面與香港各界深化合作、“併船出海”，助力香港不斷拓展交往範圍，拓寬合作領域，擴大國際影響。二是助力香港建設國際科創中心。



苟坪續表示，三是服務香港經濟發展、民生改善。指導中央企業積極跟進香港北部都會區等重點發展規劃，高質量承建公民房屋、環保設施、醫院、學校等與香港民生關係密切的重點項目，持續開展房屋修繕等服務進社區項目。四是促進香港青年與內地相知相親，支持中央企業配合落實香港青年發展藍圖，牽頭制定香港青少年內地考察交流服務標準，支持香港青年到內地游學、參訪、實習，助力兩地青年交流融合。