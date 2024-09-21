人才及稅收政策吸引　企業出海首選香港

圖：北京金融街服務局和香港金融發展局簽訂合作諒解備忘錄。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，第二十七屆京港洽談會京港金融合作專題推介活動20日舉行，香港財經事務及庫務局局長許正宇在會上表示，在財資管理方面，香港為內地企業設立財資中心提供了諸多的優惠，包括高效的監管架構，廣泛的金融網絡還有全方位的金融服務；為符合資格的企業的財資中心提供了8.25%的優惠利得稅稅率，在原有利得稅基礎上減半，以吸引更多企業來香港設立財資中心，期待企業多用財資中心的優惠政策。正因為香港優惠的稅收和人才政策，不少企業都把出海首選在香港。



中移動實現海外賬戶可控



中國移動今年就在香港設立了財資公司，中國移動香港財資有限公司執行董事兼總經理楊星陽告訴記者，為什麼選擇香港：第一中國移動和香港很有淵源，1997年中國移動在香港上市至今，對香港有感情。另外就是特區政府對於財資公司的設立有比較好的優惠政策，包括財資公司在香港不算金融企業是不用拿牌照的，在監管層面就寬鬆很多，同時還有50%資本利得稅減免，無形中特區政府對於財資公司經營的範圍還給予指導，這個選擇對我們很容易。



“在香港，中國移動實現了海外賬戶的可視和可控，也基於香港銀行系統的搭建，我們在香港的資金池到目前為止已經歸集了過百億的資金，已經開展了包括債券投資在內的一系列資金運作業務，通過香港財資中心的成立和海外資金的集中運作，帶來的資金運作收益增長還是比較明顯的，基本上多出20－30個BP。隨著中國移動海外業務多匯率是很大的問題，在香港有很好的主動管理匯率的工具。”楊星陽說，未來中國移動的海外資金清結算中心也計劃設在香港，這樣會讓中國移動的海外資金更加一盤棋的運作。



對於香港的政策優勢，奇富科技聯合創始人、高級副總裁吳鎮博也深有體會。他告訴記者，香港在人才政策方面優勢明顯，公司比較了新加坡、瑞士、英國、美國等地人才政策，香港引進人才更為便捷，同時，香港擁有資管公司2000家，而新加坡衹有200家，在金融機構儲備方面香港肯定比新加坡好，所以公司也把香港作為出海的首選。



在風險管理領域，香港亦獨具優勢。許正宇指出，國家“十四五”規劃中明確強化香港作為國際風險管理中心的功能，香港在2022年12月頒布了香港保險業發展策略，目的是提升香港作為風險管理中心的競爭優勢，並且支持保險業把握國家雙循環的戰略機遇。特區政府積極鼓勵內地企業成立專屬的自保公司，利用“一國兩制”的制度優勢為海外業務進行風險管理；推出一系列政策，包括擴大專屬自保公司的承保範圍，提供稅務優惠和監管便利。他說，未來將繼續發揮香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色，以自身的所長服務國家所需，助力國家走出去和引進來的戰略實施。

