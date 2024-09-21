內企可通過香港籌融平台壯大業務

圖：財政司司長陳茂波表示，北京和香港兩地的合作不斷走深走實，並不斷探索新的合作領域和空間。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，第二十七屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會（以下簡稱京港洽談會）20日上午在北京召開，此次活動不僅搭建了京港兩地深度交流與合作的橋梁，更為雙方攜手探索海外市場、共創繁榮未來繪制了宏偉藍圖。



香港特區財政司司長陳茂波在洽談會的“投資香港”環節致辭時表示，香港作為國際金融中心、擁有全鏈條的籌融資市場、銀行、私募基金、風險投資基金、國際化，以及既深且廣的股票市場和債券市場等，能為科技企業提供有力的資金支持，香港與內地在股票債券、交易所買賣基金，以及衍生工具市場的互聯互通，更讓內地企業可以通過香港，同時取得國際和內地的資金。



陳茂波指出，近年香港證券市場進行連串改革，支持創新科技企業在香港上市，致力打造支持創科發展的資本市場，香港亦正在積極構建蓬勃的“耐心資本”生態圈。香港歡迎內地的企業和初創公司利用香港國際化的籌融平台，壯大和發展他們的業務，引導更多市場的長期資金投資到相關的產業，以加速推動生態圈的建設。



港新股集資額全球第四



他又表示，今年香港新股市場面對過一些挑戰，但在國家的堅實支持下，到目前為止新股集資已經超過65億美元，位列全球第四，而隨著內地龍頭企業在中國證監會的支持下陸續來港上市，加上歐美等地進入減息周期，可以預期香港的新股市場在今年餘下時間將會回暖，至於市場的後續融資表現更是亮麗，到今年9月初已募得超過200億美元資金。



二十屆三中全會提到，香港要發揮“一國兩制”的獨特優勢，進一步鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港成為國際人才匯聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。



貿發局從三大方向創機遇



香港貿易發展局主席林建岳表示，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，作為內地聯通世界的“超級聯繫人”和“超級增值人”，要進一步發揮“走出去、引進來”的重要作用，為國家邁向中國式現代化和高質量發展作出貢獻。“京港兩地向來保持緊密的經貿合作關係，香港一直以來都是北京最大的外資來源地，也是北京企業境外投資的第一目的地。”

