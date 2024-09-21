助內企與國際標準接軌

圖：香港投資推廣署介紹香港作為跨國供應鏈管理中心的優勢和合作機遇。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／﻿據大公報報導，第二十七屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會的商貿物流合作專題推介活動上，香港投資推廣署署長劉凱旋介紹了香港作為跨國供應鏈管理中心的優勢和合作機遇。



劉凱旋指出，香港是國際物流中心與金融中心，能有效連接海內外，協助企業管理上下游物流、訂單、生產及貿易融資等各個環節。憑借高度國際化、與世界接軌的優良營商環境和專業服務，香港可以助力內地企業拓展海外業務，提升供應鏈管理系統質量，使其與國際標準接軌，在激烈的全球競爭中保持優勢。



有望成跨國供應鏈管理中心



她提到，在中關村考察期間，眾多高科技企業對香港的科技園、數碼港及其相關政策表現出濃厚興趣。投資推廣署作為“聯繫人”，非常樂意安排他們進行實地考察，以助其盡快在香港落地並拓展業務。



劉凱旋強調，香港將全力扮演“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，成為內地企業“走出去”和海外企業“引進來”的雙向跳板。憑借優越的營商環境，包括豐富的對外貿易經驗、高質量專業服務、高素質人才資源、完善的港口、機場及其他基礎設施，以及可靠的貿易融資選擇，香港有望成為內地企業的跨國供應鏈管理中心。同時，作為亞洲區內首選的國際金融與商業中心，香港為內地企業提供全面且完善的專業配套服務，有利於他們開設及管理離岸貿易總部。內地企業應把握香港的專業服務與投資新機遇，加快“走出去”的步伐。



未來，在科技創新、數字經濟發展、服務業擴大化等領域，香港投資推廣署將在特區政府商務及經濟發展局的指導下，持續吸引並服務內地與海外企業落戶香港，助力企業在香港的平台上實現更大發展。