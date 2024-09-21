多範疇深化合作　司局長：北京行收穫豐

圖：京港洽談會洽談現場擺滿了帆船，預示京港合作乘風破浪。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／﻿據大公報報導，第二十七屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會20日在北京開幕，行政長官李家超率眾多司局長赴京參會，記者在現場看到，一眾司局長很快就和北京的嘉賓熱絡交流起來，他們在接受《大公報》訪問談及參會感受時均表示，此次北京之行收穫頗豐。



財政司司長陳茂波表示，此次會議進一步深化京港兩地深厚的經貿和投資合作，以及人文交流。在金融、創科、貿易、專業服務、運輸物流等領域上，兩地的合作不斷走深走實，並不斷探索新的合作領域和空間，在產業對接、機構間協作，以至粵港澳和京津冀兩大區域共同發揮優勢，貢獻國家高質量發展，京港正為彼此開創更繁榮的未來。在迎來新中國成立75周年之際，在國家的堅實支持下，京港兩地繼續積極匯聚“京港力量”，為國家的高水平對外開放、新質生產力的加速發展，以及金融強國建設等方面，作出新的、更大的貢獻，也為兩地開拓更亮麗廣闊的發展前景。



創新科技及工業局局長孫東認為，現在是香港發展創科的黃金時代，我們擁有雄厚的科研實力、對接國際的資本市場、世界級基建、匯聚人才等優勢，加上“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，香港可以成為內地創科企業飛躍世界的理想舞台。



林世雄：推動京港合作黃金時機



孫東相信，通過這次京港洽談會暨投資香港推介大會為科創企業而設的專題推介活動，將會進一步深化京港兩地創科合作，實現互惠共贏，並歡迎更多內地企業併船出海，揚帆來港。



運輸及物流局局長林世雄表示，現時是推動京港合作的黃金時機。借是次洽談會，他與物流業界的代表向企業介紹香港作為物流樞紐的優勢；港鐵行政總裁亦親身講述京港合作的成功經驗。所謂“奮楫揚帆、勇立潮頭”，香港將全力把握國家龐大的發展機遇，並且發揮好國家在《十四五規劃綱要》下賦予香港的國際航運中心、航空樞紐和貿易中心的定位，繼續“以香港所長貢獻國家所需”，積極探索加強兩地合作，推動京港合作邁向更高台階。



許正宇：為金融業注入新動力

