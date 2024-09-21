京港科企“併船出海”　共創合作商機

中評社北京9月21日電／據大公報報導，第二十七屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會科技創新企業“併船出海”專題活動20日下午在京舉行。本次活動以“深化合作 共贏未來”為主題，旨在充分發揮香港作為連接中國內地與全球市場的橋梁與窗口作用，聚焦北京科技創新企業的海外拓展之路，同時促進京港兩地科創企業在國際舞台上的緊密合作，共話科技創新的未來圖景與合作機遇。



孫東：為港帶來520億元投資



“在一國兩制下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。”香港創新科技及工業局局長孫東在致辭中表示，香港特區政府一直以推動香港及國家的高質量發展為己任，高度重視創新科技發展。過去兩年多來，特區政府已經與超過100家具有潛力和代表性的重點創科企業洽談好於香港落戶或者拓展業務，將為香港帶來超過520億港元的投資，創造超過1.5萬個就業職位，為香港經濟的高質量發展注入強勁動力。



聯想在港投資逾20家科企



活動現場，京港兩地企業家齊聚一堂，圍繞緊抓“走出去”契機、對接全球資源等話題開展深入交流。聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示，目前聯想集團在香港投資超過20多家科技企業，投資金額超過10億港元，並與港中大、港科大等高校進行深入合作。“在帶動科技創新企業‘併船出海’方面，我們發揮強烈的帶動作用，構建聯想科技企業‘走出去’服務全球客戶智能化轉型的新模式。”



北京馭勢科技董事長吳甘沙則以其公司的國際化發展之路為例，生動闡述了京港合作帶來的巨大價值。他指出，馭勢科技自2016年在北京中關村成立以來，便依托京港兩地的緊密合作，成功將無人駕駛技術應用於香港機場，並以此為起點，逐步將業務拓展至全球各地，馭勢科技的成功正是“北京基因、香港血統、中國標準、世界產品”的最佳詮釋。