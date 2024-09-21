京港企業家聚首一堂　展示創新成果

中評社北京9月21日電／據大公報報導，在京港洽談會現場，記者深切感受到京港兩地融合與協同發展的熱烈氛圍。來自北京與香港的企業家們匯聚一堂，不僅展示了各自領域的創新成果，更在交流中探索著合作的新機遇。香港投資推廣署的展台前熱鬧非凡，記者遇到了許多來自北京和香港的企業家，他們紛紛表達了對深化京港合作的濃厚興趣，希望通過此次洽談會可以進一步洞悉雙方合作的規則脈絡，加速將合作願景轉化為現實藍圖。



他山石智庫聯合創始人姚蘭告訴記者，作為一家鏈接全球海外專家資源的公司，他山石智庫聚焦在全球的前沿科技、經濟、金融、創新領域，期待未來與香港之間可以有更多人才方面的交流合作。“北京作為全國的科創中心具有大量人才，如果可以和香港的金融優勢叠加起來，未來能夠發揮出更大的效益。”



洽談會提供政策解讀窗口



百悟科技有限公司大客戶經理楚昊則坦言，目前對香港市場的向往與對政策瞭解不足的矛盾，京港洽談會恰如一座橋梁，不僅為企業提供了政策解讀的窗口，更為兩地企業“併船出海”鋪設了堅實的航道。“這種平台效應，無疑將加速北京與香港在經貿、科技等領域的深度融合。”



無論是北京的科技創新優勢，還是香港的金融與國際化資源，都在不斷的洽談過程中尋找各自的舞台與角色。德勤中國副主席施能自則從更宏觀的視角探討了京港合作的廣闊前景，他表示，“併船出海”理念是京港兩地企業優勢互補、共同開拓國際市場的生動實踐，京港兩地企業在生物科技、人工智能製造等前沿領域擁有巨大的合作潛力，未來有望在這些領域實現更深層次的合作。



特區全方位支持企業赴港



香港投資推廣署投資推廣總監吳紅志的詳細介紹，讓記者感受到政府部門對於企業需求的敏銳洞察與積極回應。從專業咨詢到對接資源，從政策解讀到實地考察，一系列貼心服務為企業赴港發展提供了全方位的支持。特別是對於中關村等高科技園區企業的關注，更是彰顯了香港在吸引科技創新資源方面的決心與力度。在京港洽談會的現場，記者深刻感受到了兩地企業間的深厚情誼與廣泛共識。在全球化與數字化的浪潮中，北京與香港正攜手並進，共同書寫著合作共贏的新篇章。