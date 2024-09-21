生產力局：助內企走向世界

右圖：京港洽談會開幕式現場。左圖：陳祖恒表示，香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”，可以助力內地企業和技術走向世界，實現國際化。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，第二十七屆北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會（簡稱京港洽談會）20日在京開幕。在會議空檔期間，香港生產力促進局主席陳祖恒在接受《大公報》專訪時表示，面對全球複雜多變的形勢，香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”，可以助力內地企業和技術走向世界，實現國際化。生產力促進局正積極與國際及內地各部門單位建立緊密的合作關係，旨在將內地的優秀技術、產品和企業推向更廣闊的國際市場。



陳祖恒介紹，自今年年初以來，生產力促進局便積極投身於新質生產力的研究與推廣工作。7月份，在香港開設了新質生產力展館，標誌著香港在推動產業轉型升級方面邁出關鍵一步。他表示，北京和香港在新質生產力方面各具特色，互補性強。北京在新興產業處於領先地位，而香港則擁有豐富的國際化應用場景和獨特的商業環境。這種互補性為雙方在產品國際化、技術應用等方面提供了廣闊的合作空間。例如，當內地產品需要走向國際化時，香港可以發揮其獨特作用，幫助產品適應國際標準，實現順利出海。



中關村保稅區提供更多機遇



陳祖恒還提到了全國首個以“研發創新”為特色的中關村綜合保稅區，他認為，這將為京港兩地在生產力領域的合作提供更多的機遇和平台，後續將密切關注並考察這些項目，以期進一步推動京港兩地在生產力領域的合作與發展。“新質生產力是國家發展的重要布局之一。香港生產力促進局將繼續努力，加強與內地的合作，推動兩地在新質生產力領域更寬領域、更高水平、更高質量的交流合作。這將為香港經濟繁榮注入新的動力和活力，同時也為國家的經濟發展做出積極貢獻。”陳祖恒說。