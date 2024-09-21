交流活動精彩　場場爆滿

圖：京港洽談會上咨詢香港投資政策的企業絡繹不絕。（圖源：大公報） 中評社北京9月21日電／據大公報報導，京港洽談會昨日在京開幕，此次會議的規格、規模創新高。香港特首李家超率領一眾司局長組成了近300人的香港經貿團來到北京，北京市也拿出眾多招商項目路演，特別是人工智能、生物醫藥等科創領域項目平時都難得一見，京港交流合作更高效務實，邁上新階段。



在今次會議上最忙碌的要數各位司局長，每個人都被安排了宣講香港各類政策，政策講解細致通俗易懂，很受歡迎。有不少交流活動還帶著已經享受到香港政策的內地企業一同參加，讓他們現身說法，向參會者展示香港的獨特優勢。參會者也熱情高漲，20日舉辦的六場活動，場場爆滿，記者都沒有座位。由於內容過於精彩，記者不忍錯過，最後站著聽完全場。會場資料更是一份難求，記者就遇到好幾位參會者向記者借資料翻閱。



科創路演項目亮眼



值得注意的是，此次推出的路演項目各個科技含量高，比如在北京昌平區專場推介中，中國科學院計算技術研究所的“天基計算基礎設施，太空算力服務支點”和中國科學院空天信息創新研究院的“蒼靈AI：從量變到質變的遙感信息服務”項目相當吸睛；在北京順義區推介會上，“巨電流變液的應用與產業化”“矽基可編程全光信號處理芯片”“雲合混合現實手術導航系統”等項目成功落戶京港澳人才交流合作示範區，進一步提升了京港合作的含金量。